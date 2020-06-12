Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
109,508.40
Altın
1,738.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulmasının beklendiğini bildirdi.

Dildar Baykan   | 12.06.2020
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulmasının beklendiğini bildirdi.

CDC Direktör Yardımcısı Jay Butler, "normalleşme" sürecine giren ülkede, Kovid-19 salgınının son durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Modellemelere bakıldığında, ABD'nin "Bağımsızlık Günü" olarak kutlanan 4 Temmuz'a kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 130 bini bulabileceğine işaret eden Butler, "Pandeminin henüz bitmediğini biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Butler, normalleşme sürecinin ardından bazı eyaletlerdeki vaka sayılarının artışa geçtiğini vurgulayarak, "Arizona, Arkansas, Hawaii, Kuzey Carolina, Utah ve Vermont'taki gelecek 4 haftada gerçekleşecek virüs kaynaklı ölümlerin, geride bırakılan 4 haftadaki ölü sayısını geçeceği tahmin ediliyor." bilgisini paylaştı.

"Seyahatler Kovid-19 açısından halen riskli"

Ülkede sonbahar ve kış döneminde aynı anda hem grip hem de Kovid-19 salgını olmasının beklendiğini dile getiren Butler, bu yıl grip aşısı yaptırmanın daha fazla önem taşıdığını kaydetti.

Toplu taşıma ve seyahatin Kovid-19 açısından halen riskli olduğunu ve insanların seyahat etmeden önce "iki kere düşünmesi" gerektiğini belirten Butler, ülke çapında yoğun katılımlı etkinlikler ve protestolar düzenleyenlerin de katılımcıları "maske kullanmaya teşvik etmesi" gerektiğini söyledi.

Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD'de bugüne kadar 116 binden fazla kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirirken, 2 milyon 60 bin kişiye de Kovid-19 teşhisi konuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor
Kovid-19'u yenen 17 günlük bebek ile anne ve babası alkışlarla taburcu edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi

Benzer haberler

Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

ABD'deki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 4 Temmuz'a kadar 130 bini bulması bekleniyor

İsrailli doktordan milyarder iş adamına karantina torpili

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496'ya yükseldi

Irak'ta Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 496'ya yükseldi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 374'e yükseldi