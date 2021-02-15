Euro
8.44
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,820.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 497 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

Mücahit Oktay   | 15.02.2021
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 497 bini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 63 bin 789 artışla 28 milyon 262 bin 355'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1110 artarak 497 bin 175'e yükseldi.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 18 milyon 224 bini, Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 335 milyon 114 bini geçti.

En fazla vaka ve ölüm California'da

ABD'de California eyaleti 3 milyon 471 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 573 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 827 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında da 47 bin 55 ölümle California birinci sırada bulunuyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada olan ABD'yi 10 milyon 919 binden fazla vakayla Hindistan ve 9 milyon 834 bini aşkın vakayla Brezilya takip ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin, ülke içinde yaptığı aşılardan daha fazlasını yurt dışına gönderdi
AB, Almanya'ya sınır kapatma kararı için mektup gönderecek
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor

Benzer haberler

Senatodaki azil yargılamasında aklanan Trump, mahkemelerde yargılanabilir

Senatodaki azil yargılamasında aklanan Trump, mahkemelerde yargılanabilir

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 497 bini geçti

Kovid-19 kısıtlamaları Alman ekonomisi üzerinde ağırlığını hissettiriyor

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 65 bini geçti
Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak

Sağlık Bakanı Koca: Aşı sayısı arttıkça hayatımızdaki soru işaretleri azalacak
Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor

Gönüllü rehber öğretmenler, Kovid-19 hastaları ile temaslılara psikolojik destek veriyor