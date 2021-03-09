Euro
9.21
Dolar
7.77
BIST 100
1,530.27
Altın
1,684.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmış kişilerin maskesiz bir araya gelebileceğini duyurdu.

Mücahit Oktay   | 09.03.2021
ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Kovid-19 aşılarının 2 dozunu da yaptıran ABD vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

2. doz Kovid-19 aşısı olan kişi, 2 hafta sonra Kovid-19'a karşı tamamen korunma sağlamış kabul edilecek.

Aşılarını yaptırmış olan yetişkinlerin, hastalık riski düşük sağlıklı çocukları ve torunları ile aynı çatı altında görüşmelerinde de bir sakınca olmayacağı belirtildi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Her gün daha fazla insanın aşılanmasıyla bir köşeyi dönmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun, insanların bir araya gelme normaline geri dönmeye yönelik bir "ilk adım" olduğunu belirten Walensky, vaka ve ölümlerin daha da azalması ile kurallardaki yumuşamanın artırılacağını kaydetti.

CDC verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık 31 milyondan fazla Amerikalı aşılanmış bulunuyor.

Öte yandan, Wyoming Valisi Mark Gordon eyalet çapında maske gereksinimini kaldıracağını ve 16 Mart'tan itibaren restoranların, barların, tiyatroların ve spor salonlarının normal operasyonlarına devam etmesine izin vereceğini söyledi.

Gordon, yasakların kaldırılma kararına, azalan aktif Kovid-19 vakaları ve hastaneye yatış sayılarının yanı sıra eyalette devam eden aşı çalışmalarını gerekçe gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
New York'ta 55 bin lise öğrencisi 22 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak

Benzer haberler

ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor

ABD'nin Rusya'ya siber operasyon düzenlemeye hazırlandığı iddia ediliyor

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın Wisconsin'deki seçim sonuçlarıyla ilgili başvurusunu kabul etmedi

ABD'de Kovid-19 aşılarının tamamını yaptırmış olanlar maskesiz bir araya gelebilecek

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Pentagon, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

Pentagon, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını kınadı

Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti