Dolar
13.55
Euro
15.52
Altın
1,804.40
ETH/USDT
2,624.30
BTC/USDT
36,766.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin orta bölgesinde etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden 4 binden fazla uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişinin elektriği kesildi.

Mücahit Oktay   | 03.02.2022
ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

New York

ABD'nin orta eyaletlerinde yaklaşık 100 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen kar fırtınası, hava trafiğini takip eden FlightAware'e göre 4 binden fazla uçuşun iptaline neden olurken birçok eyalette tehlikeli ulaşım koşullarına yol açtı.

Ülkenin güney ve orta-batı eyaletlerinde şiddetli rüzgar ve buzlanma yüzünden yollarda ve elektrik hatlarında daha da ciddi sorunların yaşanabileceği belirtildi.

Aşırı kar yağışı yüzünden Missouri'de otoyollar kapanırken Indiana'da birçok kaza meydana geldi ve New Mexico'da çoğu resmi daire kapalı kaldı.

Ulusal Hava Servisinin internet sayfasındaki bilgilendirmeye göre, Texas'tan New England bölgesine kadar uzanan geniş bir alanda yoğun kar yağışının devam edeceği ve ülkenin güneyindeki bazı eyaletlerde ani su baskınlarının görülebileceği vurgulandı.

Kamu hizmetlerini takip eden PowerOutage kurumuna göre, sabah saatlerinden itibaren Texas'ta yaklaşık 70 bin ve Arkansas'ta 25 bin müşterinin elektriği olumsuz hava şartları yüzünden kesildi.

ABD'de 2021'in yaklaşık aynı döneminde, şiddetli kutup soğukları nedeniyle milyonlarca kişi elektriksiz kalmış, şubat ortasına denk gelen yaklaşık bir haftalık süre içinde 69 kişi hayatını kaybetmişti.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor

Benzer haberler

ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD'de kar fırtınasında 4 bin uçuş iptal edildi, 100 bine yakın kişi elektriksiz kaldı

ABD, DEAŞ operasyonunda imha edilen helikopterin mekanik arızası olduğunu açıkladı

AA, ABD'nin Suriye'deki DEAŞ operasyonunda imha ettiği Amerikan helikopterinin enkazına ulaştı

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor

Arjantin Devlet Başkanı Fernandez, IMF ve ABD bağımlılığından kurtulmak istiyor
ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın: Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar

ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın: Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar
Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki

Kremlin'den ABD'nin Avrupa'ya ilave asker gönderme kararına tepki