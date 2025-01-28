Dolar
35.76
Euro
37.36
Altın
2,752.57
ETH/USDT
3,190.20
BTC/USDT
102,901.00
BIST 100
10,114.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de kamu sağlık çalışanlarına DSÖ ile çalışmaları durdurma talimatı verildi

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, ülkedeki kamu sağlığı yetkililerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmayı derhal durdurmaları emrini verdi.

Islam Doğru  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
ABD'de kamu sağlık çalışanlarına DSÖ ile çalışmaları durdurma talimatı verildi

New York

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi John Nkengasong, DSÖ hakkında bir talimat yayınladı.

Talimatta, ülkede kamu sağlık kuruluşlarında bulunan üst düzey yöneticilere, DSÖ ile çalışan tüm personelin işbirliklerini derhal durdurmaları ve "daha fazla rehberlik beklemeleri" gerektiği notu gönderildi.

Söz konusu talimatın, "DSÖ ile teknik çalışma grupları, koordinasyon merkezleri, danışma kurulları, işbirliği anlaşmaları, şahsen veya sanal olarak etkileşim kuran tüm CDC personeli için geçerli olduğu" belirtildi.

Trump'ın DSÖ'den ayrılma kararı

Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D-8 Teşkilatı Sekreteryasının İstanbul'daki yeni binasının açılışı yapıldı
SOLOTÜRK, Antalya'daki eğitim uçuşlarını sürdürdü
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden şüpheli adliyede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Zvizdic'i kabul etti
Kartalkaya'daki yangında 78 kişinin öldüğü otelin müdürü resmi kayıtlarda "resepsiyon personeli"ymiş

Benzer haberler

ABD'de kamu sağlık çalışanlarına DSÖ ile çalışmaları durdurma talimatı verildi

ABD'de kamu sağlık çalışanlarına DSÖ ile çalışmaları durdurma talimatı verildi

Edirne'de ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet