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Dünya

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azalmaya devam etti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Ocak ile biten haftada 183 bine gerileyerek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 02.02.2023
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azalmaya devam etti

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 28 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 183 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise revize edilmeyerek 186 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 5 bin 750 azalarak 191 bin 750'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 bin kişi azalarak 1 milyon 655 bine düştü.

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