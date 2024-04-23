ABD'de İslami Yaşam Merkezi'ne saldıran kişi "nefret" suçundan yargılanacak
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Rutgers Üniversitesinin İslami Yaşam Merkezi'ne saldıran kişinin "nefret" suçundan yargılanacağı bildirildi.
New Brunswick
Federal savcılar tarafından dün yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı'nda Rutgers Üniversitesinin İslami Yaşam Merkezi'ne saldıran 24 yaşındaki Jacob Beacher'ın yaklaşık 40 bin dolarlık hasara yol açtığı kaydedildi.
Açıklamada, Beacher'ın dini uygulamaları kasıtlı olarak engelleme ya da girişiminde bulunduğu gerekçesiyle nefret suçuyla itham edildiği duyuruldu.
Ayrıca açıklamada Beacher'ın Rutgers Üniversitesiyle herhangi bir bağının bulunmadığı, federal yetkililere yalan beyan verdiği belirtildi.
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi "nefret" suçlamasını memnuniyetle karşıladı
ABD’nin en büyük Müslüman sivil hakları savunucu örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New Jersey Temsilciliği "nefret" suçlamasını memnuniyetle karşıladı.
CAIR'in New Jersey Temsilciliği, yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının Müslüman, Filistinli ve bu gruplarla irtibatlı öğrencilerin ülke genelindeki üniversitelerde karşılaştıkları "bağnaz şiddetin" bir örneği olduğuna dikkati çekti.
Beacher, 10 Nisan'da Rutgers Üniversitesinin İslami Yaşam Merkezi'ne yaptığı saldırıda yaklaşık 40 bin dolarlık hasara yol açmıştı.
İslami Yaşam Merkezi'ndeki bazı dini eserlere ve Kur'an ayetleri içeren çok sayıda eşyaya da zarar veren Beacher'ın ayrıca Filistin bayrağı ve merkeze ait yardım kutusunu da çaldığı iddia edilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.