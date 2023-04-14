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Dünya

ABD'de ilk kez büyük bir şehirde açıktan 5 vakit ezan okunmasına izin verildi

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde, yıl boyunca ezanın günde beş defa hoparlörle açıktan okunmasına izin verildi.

İslam Doğru  | 14.04.2023 - Güncelleme : 14.04.2023
ABD'de ilk kez büyük bir şehirde açıktan 5 vakit ezan okunmasına izin verildi

New York

Minneapolis Belediye Meclisi, ülke tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezanın günde beş kez halka açık şekilde okunmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ramazanda yapılan oylama ile meclis, özellikle sabah ve yatsı vakitlerinde ezanın açıktan okunmasının önünde engel olarak duran şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirdi.

Oylamayı izleyen şehirdeki Nur Camisi imamı Mohammed Dukulfy, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi." ifadesini kullandı.

Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein de 5 vakit ezan izninin, "din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini" gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmış ancak söz konusu gürültü yönetmeliğindeki sınırlamalar nedeniyle sabah ve yatsı ezanları kapsam dışında kalmıştı.

Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Minneapolis şehrinin belediye meclisindeki 13 kişiden 3'ü Müslüman üyeden oluşuyor.

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