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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'de göstericiler, Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa 'Zelensky' yazan tabela astı

ABD'nin başkenti Washington'da Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu yolun kenarına, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösteren protestocular "President Zelensky Way" yazan tabela astı.

Mücahit Oktay   | 10.03.2022
ABD'de göstericiler, Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa 'Zelensky' yazan tabela astı

New York

Washington'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinin girişine, bir grup gösterici tarafından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin adının yazılı olduğu bir sokak tabelası asıldı.

"Başkan Zelenskiy'nin Yolu" anlamına gelen tabelayı asan ve Ukrayna kökenli olduğu düşünülen gruptakilerin, "Terörist Putin" ve "Bebek katili" sloganları kamera kayıtlarına yansıdı.

ABD dışındaki bazı ülkelerde de Moskova'nın temsilcilik binalarının önünde benzer protestoların yaşandığı öğrenildi.

Çeşitli ülkelerde göstericiler, Rus Büyükelçiliklerinin bulunduğu yollara "Ukrayna Kahramanları Sokağı" ve "Özgür Ukrayna Sokağı" gibi tabelalar yerleştirirken Ukrayna'nın ulusal sembolü Ayçiçek demetlerini, Moskova temsilciliklerini koruyan parmaklıklara bağladı.



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