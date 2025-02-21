ABD'de görevini kötüye kullanan kolluk kuvvetlerinin takibi için oluşturulan veri tabanı kapatıldı
ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde görevini kötüye kullanan kolluk kuvvetlerinin takibi için oluşturulan veri tabanının kapatılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.
Ankara
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Trump, görevini kötüye kullanan kolluk kuvvetlerinin takibi için oluşturulan federal veri tabanını yürürlükten kaldıran kararnameye imza attı.
Öte yandan, ABD Adalet Bakanlığından konuya ilişkin Washington Post'a açıklama yapıldı.
Açıklamada, Bakanlığın internet sitesindeki görevini kötüye kullanan federal yetkililerin takibi için oluşturulan Ulusal Kolluk Hesap Verebilirlik Veri tabanı sayfasının, Trump'ın imzaladığı kararnameyle kapatıldığı doğrulandı.
Veri tabanında, Federal Soruşturma Bürosu ve ABD Gelir İdaresi gibi kurumlarda bulunan yaklaşık 150 bin federal memurun bilgilerinin olduğu belirtildi.
Maryland Üniversitesi Şiddet Azaltma Merkezi yetkilisi Thomas Abt, "Bu gibi partiler üstü kamu güvenliğini önceleyen reformların" siyaset üstü nitelik taşıması gerektiğini savunarak, hükümetler değişse bile etkilenmemesi gerektiğini vurguladı.
ABD'de polis teşkilatı reformu tartışmaları
ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un 2020'de bir polis memuru tarafından ensesine basılarak öldürülmesi, ülkede polis şiddetine karşı protestoları tetiklemişti.
Gösteriler sırasında bazı şehirlerde şiddet ve yağma olayları yaşanırken, birçok kentte polis reformları gündeme gelmişti.
Eski Başkan Biden'ın George Floyd'un ölümünün ikinci yıl dönümü olan 25 Mayıs 2022'de imzaladığı kararnameyle, görevini kötüye kullanan federal yetkililerin takibi için federal veri tabanı oluşturulmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.