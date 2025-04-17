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Dünya

ABD'de göçmenlik yargıcı, gözaltındaki Türk öğrenci Öztürk'ün kefaletle bırakılmasına karşı çıktı

ABD'de göçmenlik yargıcı, Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle geçen ay gözaltına alınan Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

İslam Doğru  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
ABD'de göçmenlik yargıcı, gözaltındaki Türk öğrenci Öztürk'ün kefaletle bırakılmasına karşı çıktı Fotoğraf: Rabia İclal Turan/AA

New York

Öztürk, 2 haftadan fazladır tutulduğu Louisiana eyaletinde göçmenlik mahkemesine çıkarıldı.

Basına kapalı yapılan duruşmada, Öztürk'ün avukatları, Trump yönetiminin, Gazze'deki saldırılara ilişkin öğrenci gazetesine yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle müvekkillerini gözaltına alma ve sınır dışı etme girişiminde bulunduğunu belirterek, Öztürk'ün kefaletle bırakılmasını talep etti.

İç Güvenlik Bakanlığı avukatları ise Öztürk'ün serbest bırakılmasının "uçuş" ve "toplum açısından tehlike" riski bulunduğunu savunarak, kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıktı.

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Göçmenlik yargıcı, Öztürk'ün kefaletle bırakılması talebini reddetti, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Öztürk'ün duruşma sonrası basına açıklama yapan avukatlarından Marty Rosenbluth, Öztürk'ün "usulüne uygun yargılanmadığını" ve "hukukun üstünlüğünün tamamen ihlal edildiğini" belirterek, "Göçmenlik mahkemeleri, Trump yönetiminin Filistin haklarını savunanları susturma girişimlerinin parçası oluyor." dedi.

Rosenbluth, hükümetin Öztürk'e karşı açtığı davada hiçbir kanıtının bulunmadığını, tüm davanın, Dışişleri Bakanlığının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesine (ICE) gönderdiği Öztürk hakkındaki tek paragraflık muhtıraya dayandığının altını çizdi.

Öte yandan, Vermont bölge mahkemesinde devam eden dava için de Öztürk'ün avukatlarının, sağlık durumuna işaret ederek müvekkillerinin serbest bırakılması veya 18 Nisan'a kadar Louisiana'dan Vermont'a transfer edilmesi talebiyle mahkemeye dilekçe sunduğu belirtildi.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

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