ABD'de Gazze politikası nedeniyle istifa eden çalışanlar siyasi eylem komitesi kurdu
ABD'de Joe Biden yönetiminin Gazze politikası nedeniyle çalıştıkları bakanlıklardan istifa eden yetkililer Josh Paul ve Tariq Habash'ın Gazze'ye yönelik yeni bir PAC (siyasi eylem komitesi) kurduğu belirtildi.
Ankara
ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" Birimi Genel Müdürlüğünden Ekim 2023'te istifa eden Josh Paul, The Hill gazetesine açıklama yaptı.
Paul, eski Eğitim Bakanlığı çalışanı Habash ile, ABD'nin İsrail ve Filistin politikasına odaklanan yeni bir PAC kurduklarını belirtti.
Politikacıları Orta Doğu'ya yönelik politikalarına göre destekleyeceklerini belirten Paul, PAC'ın İsrail ile ilgili Amerikan yasalarının uygulanmasına odaklanacağını kaydetti.
Seçilmiş politikacıları değişen kamuoyuna ayak uyduramamakla eleştiren Paul, "Amerikalı seçmenler bu konuda net. Bu insani felakete ortak olmak istemiyorlar ve çoğunluk Filistinli sivilleri öldürmek için kullanılan ölümcül silahların satışına son verilmesini istiyor." ifadelerini kullandı.
Biden yönetiminde Gazze politikasına tepki istifaları
ABD Dışişleri Bakanlığı "Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki" Birimi Genel Müdürü Josh Paul, Ekim 2023'te Biden'ın Gazze politikalarına tepki için istifa eden ilk isim olarak öne çıkmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden tarafından Eğitim Bakanlığı Planlama Değerlendirme ve Politika Geliştirme Ofisine atanan ve 3 yıl burada özel asistanlık görevini üstlenen Tariq Habash da ocakta yönetimin Gazze konusundaki duruşu nedeniyle görevinden istifa etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.