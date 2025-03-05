ABD'de Gazi İşleri Bakanlığı, 80 bin civarında çalışanın işine son vermeyi planlıyor
ABD'de Gazi İşleri Bakanlığının 80 bin civarında çalışanın işine son vermeyi planladığı bildirildi.
İstanbul
Associated Press (AP) tarafından elde edilen iç yazışma metnine göre, Gazi İşleri Bakanlığı Personel Şefi Christopher Syrek, üst düzey yetkililere, kurumdaki iş gücünü Ağustos 2025'te "revize edilmiş yapıya göre yeniden boyutlandırmak ve uyarlamak" için talimat verdi.
Syrek, yaklaşık 480 bin çalışanı bulunan kurumdaki üst düzey yetkililere, çalışan sayısını 400 binin altına düşürme hedefleri olduğunu iletti.
Yazışmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal çalışan sayısını azaltma hedeflerine yönelik "pragmatik ve disiplinli bir yaklaşım benimseme, agresif bir şekilde hareket etme" ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile beraber çalışmaları için Gazi İşleri Bakanlığı yetkililerine talimat verildi.
Demokrat Senatör Richard Blumenthal, yaptığı yazılı açıklamada, Trump yönetiminin, Gazi İşleri Bakanlığının hizmetlerini genişletme konusunda kaydedilen "ilerlemeye karşı topyekun bir saldırı başlattığını" ifade etti.
Trump yönetiminin "gazilerin bakımı yerine özel sektör karlarına öncelik verdiğini" kaydeden Blumenthal, "Bu utanç verici bir ihanet ve gaziler onların affedilemez yolsuzluklarının, beceriksizliklerinin ve ahlaksızlıklarının bedelini ödeyecekler." değerlendirmesini yaptı.
ABD'deki federal çalışanların toplu işten çıkarılması
Donald Trump yönetimi, 13-15 Şubat tarihlerinde orman yangınlarının önlenmesinden tıbbi araştırmalara kadar çeşitli işlerde görevli binlerce federal çalışanın işine son vermişti.
Gazi İşleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta 1000'den fazla çalışanın işine son verildiğini doğrularken, CNN, ABD Orman Hizmetlerinde 3 bin 400 ve Enerji Bakanlığında 2 bin kişinin işten çıkarıldığını, STAT News ise Sağlık Bakanlığında 5 bin 200 kişinin görevine son verildiğini belirtmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.