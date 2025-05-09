ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi
New York
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
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