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Dünya

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi

Mücahit Oktay  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasına karar verildi

New York

ABD'de Filistin'e destek verdiği gerekçesiyle gözaltında tutulan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün mahkeme kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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