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Dünya

ABD'de Federal Savcılar, Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istedi

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanan eski danışmanı Steve Bannon hakkında, 6 ay hapis ve 200 bin dolar ceza istendi.

Mücahit Oktay   | 17.10.2022
ABD'de Federal Savcılar, Trump'ın eski danışmanı Bannon için 6 ay hapis istedi

New York

Federal Savcılar, başkent Washington'daki Federal Mahkemeye sundukları tavsiye dosyasında, Kongreye hakaret ettiği gerekçesiyle Bannon için 6 ay hapis ve azami para cezasını ödeme konusundaki ısrarına dayanarak 200 bin dolar para cezası talep etti.

Mahkeme dosyasında, Bannon'un, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin Temsilciler Meclisi Özel Komitesi'nin ifade çağrılarına yanıt vermemesiyle bağlantılı olarak şu ifadeler yer aldı:

"6 Ocak'ta Kongreyi ele geçiren isyancılar sadece bir binaya saldırmadı, bu ülkenin üzerine inşa edildiği ve dayandığı hukukun üstünlüğüne saldırdı. Davalı, Seçim Komitesi'nin mahkeme celbini ve yetkisini hiçe sayarak bu saldırıyı şiddetlendirdi."

Söz konusu Kongre baskınına ilişkin soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, olayla ilgili Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, eski danışman Bannon'ın ifade çağrısını reddetmesi üzerine hakkında "Kongreyi tahkir" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Bannon, Manhattan Bölge Savcılığınca, ABD-Meksika arasında duvar inşa etmek için "toplanan bağışların tümünün duvarı inşa etmeye kullanılacağı sözünü vermesine rağmen yüz binlerce doları üçüncü şahıs ve kuruluşlara aktarmakla" suçlanıyor.

- Bannon'ın Kongreyi tahkir ile suçlanması

Kongre baskını özel komitesi, eylül sonunda Trump yönetiminde görevli eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, iletişimden sorumlu eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Daniel Scavino, eski Savunma Bakanlığı yetkilisi Kashyap Patel ve Trump'ın eski danışmanı Stephen Bannon'dan 14 ve 15 Ekim 2021'de Kongre baskını ve darbe girişimi iddiaları ile ilgili ifade vermelerinin talep edildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump'ın avukatlarının, 4 eski çalışana bir mektup yazarak, Trump ile iletişimlerinin ve ilgili belgelerin yürütme ayrıcalıkları nedeniyle kamuya açıklanmaması gerektiğini bildirdikleri iddia edilmişti.

​​​​​​​Bannon'ın avukatı, Komiteye yazdığı mektupta, Komitenin yürütme ayrıcalıkları konusunda Trump ile uzlaşmaya varmadan veya konuyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan müvekkilinin ifade vermeyeceğini belirtmişti.

Bunun üzerine Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, Bannon'ın "Kongreyi tahkir" ile suçlanması için Adalet Bakanlığına tavsiyede bulunmuş ve Bakanlık, Bannon hakkında iddianame hazırlamıştı.

İddianamenin ardından 15 Kasım 2021'de FBI'a teslim olan Bannon, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

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