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Dünya

ABD'de Demokratların ileri gelenlerinden Pelosi, Kamala Harris konusunda sessiz kaldı

Demokrat Parti'nin etkili isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, ABD Başkanı Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından, Harris konusunda sessiz kaldı.

Şerife Çetin  | 22.07.2024 - Güncelleme : 22.07.2024
ABD'de Demokratların ileri gelenlerinden Pelosi, Kamala Harris konusunda sessiz kaldı

New York

Demokrat Parti'nin etkili isimlerinden eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklediğini açıklamasının ardından, Harris konusunda sessiz kaldı.

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden her zaman ülkeyi öncelikli tutan bir vatanseverdir." ifadesini kullandı.

Biden'ın vizyonu, değerleri ve liderliğinin kendisini Amerikan tarihindeki en önemli başkanlardan biri yaptığını vurgulayan Pelosi, kendisine minnettar olduğunu kaydetti.

Pelosi, "Tanrı Amerika'yı Biden'ın iyiliği ve mükemmelliğiyle kutsadı." ifadesine yer verirken, Harris'e ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama da yaptığı açıklamada Harris'e değinmemişti.

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