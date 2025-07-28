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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de Demokrat Senatörler, Gazze'deki sözde yardım kuruluşu GHF'ye fonların kesilmesini istedi

ABD'de Demokrat Senatörler, Başkan Donald Trump yönetiminden, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım kuruluşu "Gazze İnsani Yardım Vakfına" (GHF) ayrılan fonların durdurulmasını talep etti.

Emirhan Demir  | 28.07.2025 - Güncelleme : 28.07.2025
ABD'de Demokrat Senatörler, Gazze'deki sözde yardım kuruluşu GHF'ye fonların kesilmesini istedi

Ankara

Senatör Chris Van Hollen'ın yanı sıra 20 Demokrat meslektaşı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya mektup yazdı.

Mektupta, ABD'nin, Gazze'de gıda yardımı bekleyen sivillerin öldürülmesinde payı olan GHF'ye verdiği mali destek nedeniyle derin endişe duyulduğu bildirildi.

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GHF'nin kurulduğu günden bu yana tartışmaların odağında olduğu belirtilen mektupta, kuruluşa ayrılan fonların derhal kesilmesi ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından koordine edilen yardım dağıtım mekanizmalarına dönülmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta, GHF faaliyetlerine başladığından bu yana sözde yardım dağıtım bölgelerinde gıda yardımına muhtaç yüzlerce kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı ve halkın yardımlara ulaşmak için uzun mesafeler kat etmek zorunda bırakıldığı hatırlatıldı.

Dışişleri Bakanlığının haziranda GHF için 30 milyon dolarlık fon ayırdığı anımsatılan mektupta, kuruluşun finansman başvurusunun ve kimlerin onay verdiği dahil ilgili tüm belgelerin paylaşılması istendi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu 1021 kişi ölürken, 7 bin 485 kişi yaralandı.

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