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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı olarak seçime giren Dr. Mehmet Öz, Demokrat rakibi John Fetterman’ın gerisinde kaldı.

Nuri Aydın   | 09.11.2022
ABD'de Cumhuriyetçi Partinin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz seçimi kaybetti

Ankara

Fetterman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pensilvanya'da en fazla oyu alarak seçimi kazandığını duyurdu.

Kendisinin bir sonraki "Pensilvanya Senatörü" olacağını vurgulayan Fetterman, "Resmi sonuçlar. Pensilvanya halkına güvendik, bizi mahcup etmediler ve ben de sizi mahcup etmeyeceğim. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Fetterman, Pensilvanya'da geçerli oyların yüzde 49,5'ini, Mehmet Öz ise oyların yüzde 48,1'ini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.

Seçim öncesi anketlere göre Fetterman, seçime iki hafta kala hızlı bir düşüş yaşarken, Öz’ün bir puan gerisine düşmüştü. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Senatoda üstünlük sağlamak için Pensilvanya eyaletinde alacakları neticeyi kritik önemde görüyor.

ABD halkı, 100 üyeli Senatonun yüzde 35'ini ve 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamını yeniden seçmek için dün sandık başına gitmişti.

Seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti adayı Öz de Pensilvanya'dan Cumhuriyetçi Partinin Senatör adayı olmuştu.

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