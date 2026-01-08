Dolar
43.06
Euro
50.41
Altın
4,423.05
ETH/USDT
3,135.50
BTC/USDT
90,537.00
BIST 100
12,028.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

ABD'nin Utah eyaletindeki kilise yerleşkesinde cenaze töreni sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Ahmet Furkan Mercan  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

Ankara

ABC News'ün Salt Lake City Polis Departmanı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre İsa Mesih'in Ahir Zaman Azizleri Kilisesi'nin toplantı evindeki cenaze töreninde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 3'ü ağır 8 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik görevlilerince kilisenin çevresindeki bazı yollar ulaşıma kapatıldı, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ABD basınının bölge sakinlerine dayandırdığı haberlerde toplantı evindeki törende tartışma çıktığı, daha sonra silah seslerinin duyulduğu öne sürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
CMK kapsamında görevlendirilen avukatlara yapılacak ödeme miktarları belli oldu
Emine Erdoğan, Malezya Başbakanı'nın eşi Wan Azizah İsmail ile bir araya geldi
Bahçelievler'de kontrolden çıkan kamyonet 4 araç ile İETT otobüsüne çarptı
İstanbul merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

ABD'li Senatör Graham, Trump'ın Rusya'ya karşı yaptırım tasarısını onayladığını bildirdi

Trump, 31'i BM bünyesinde olmak üzere ABD'yi 66 uluslararası kuruluştan geri çekti

ABD Başkanı Trump: 2027'de savunma bütçemiz 1,5 trilyon dolar olmalı

ABD Başkanı Trump: 2027'de savunma bütçemiz 1,5 trilyon dolar olmalı
Trump, ICE polisleri tarafından öldürülen kadına "nefsi müdafaa" amacıyla ateş edildiğini savundu

Trump, ICE polisleri tarafından öldürülen kadına "nefsi müdafaa" amacıyla ateş edildiğini savundu
BM raportörleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tavrını şiddetle kınadı

BM raportörleri, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırgan tavrını şiddetle kınadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet