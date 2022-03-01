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Dünya

ABD'de California'dan aşı karşıtı kamyoncular 5 Mart'ta başkent Washington'da olacak

Dildar Baykan Atalay   | 01.03.2022
ABD'de California'dan aşı karşıtı kamyoncular 5 Mart'ta başkent Washington'da olacak

Washington DC

ABD'deki Kovid-19 kısıtlamalarını protesto eden ve 23 Şubat'ta California'dan konvoy halinde yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular, 4 bin kilometrelik yolculuklarını 5 Mart Cumartesi tamamlayarak başkent Washington DC'ye ulaşacak.

"People's Convoy" (Halkın Konvoyu) adı altında organize olan Kovid-19 aşısı karşıtı kamyoncular, 11 gün sürecek ve toplamda 4 bin kilometre katedecekleri yolculuklarına devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde Montana eyaletine ulaşan kamyoncuların bugünkü yolculuklarını Indiana eyaletinde tamamlaması bekleniyor.

Indiana'da 1 gün mola verecek kamyoncular, burada yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla bir etkinlik düzenleyecek.

Kamyoncular Oklahoma'da kaza yaptı

Öte yandan, kamyoncu konvoyundaki 3-4 aracın dün Oklahoma eyaletinde bir kazaya karıştığı belirtildi.

Kaza nedeniyle kamyoncuların olduğu yol bir süre trafiğe kapalı kaldı.

Kamyoncular ayrıca sosyal medya üzerinden başlattıkları bağış kampanyasında 1,5 milyon dolardan fazla bağış topladı.

Kamyon şoförleri Washington DC'deki ana yolları kapatmaya hazırlanıyor

Aşı karşıtı kamyon şoförlerinin 5 Mart’ta, Washington DC'deki ana çevre yollarını trafiğe kapatarak aşı zorunluluğunu protesto etmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), 23 Şubat'ta yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 400 Washington DC Ulusal Muhafız personelinin belirli trafik bölgelerinde Washington DC polisine yardım etmek üzere görevlendirildiği belirtilmişti.

Washington DC'nin çevre eyaletlerinden yaklaşık 300 Ulusal Muhafız da Kongre Polisinin güvenlik önlemlerine destek vereceği kaydedilmişti.

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