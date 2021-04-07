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Dünya

ABD'de Bitcoin ile 'kimyasal silah' almaya çalışan kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ABD’de, kendisinden ayrılan kadını öldürmek için Bitcoin ile "kimyasal silah" olarak nitelendirilen bir kimyasal bileşeni satın almaya çalışan kişi, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 07.04.2021
ABD'de Bitcoin ile 'kimyasal silah' almaya çalışan kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara

Independent gazetesinin haberine göre, ABD’nin Missouri eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Jason William Siesser, illegal ürünlerin satın alınabildiği ve özel tarayıcı ile bağlantı sağlanabilen bir platform üzerinden iki kez "dimetil cıva" alma girişiminde bulunduğunu yetkililere itiraf etti.

Siesser, ilk kez 2018 yılında, bilimsel araştırma amaçlı kullanılmadığı zaman "kimyasal bir silah" olarak nitelendirilen dimetil cıvanın bedelini Bitcoin ile ödemek istedi.

ABD Adalet Bakanlığı, ilk 10 mililitrelik iki kimyasal madde satın alma teşebbüsü başarısız olan Siesser'in bir ay sonra yeniden 10 mililitrelik üç kimyasal madde siparişini 150 dolar değerinde Bitcoin ile ödeme yapmaya çalıştığını bildirdi.

Bakanlık, Siesser’in sipariş etmek istediği kimyasallar ile 300 kişinin öldürülmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

ABD Bölge Mahkemesinde uzaktan görülen duruşmada, Siesser’in şartlı tahliye edilebilme imkânı söz konusu olmaksızın 12 yıl hapis cezasına çaptırılmasına karar verildi.

Son derece zehirli olan dimetil civanın sadece birkaç damlası ölümcül olabiliyor.



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