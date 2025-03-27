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Dünya

ABD'de bir öğrenci daha ICE yetkilileri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı

ABD'deki Alabama Üniversitesinde doktora eğitimi gören İranlı öğrenci Alireza Doroudi'nin İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerince gözaltına alındığı bildirildi.

Zeynep Katre Oran  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
ABD'de bir öğrenci daha ICE yetkilileri tarafından sebep belirtilmeden gözaltına alındı

Ankara

Alabama Üniversitesinin öğrenci gazetesi The Crimson White'ın haberine göre, makine mühendisliği bölümünde doktora eğitimine devam eden İranlı Doroudi, evine gelen federal göçmenlik yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Üniversitenin sözcülerinden biri, öğrencinin görevlilerce gözaltına alındığı bilgisini teyit ederken, ICE yetkilileri, F-1 tipi öğrenci vizesiyle ABD'ye giriş yaptığı belirtilen Doroudi'nin gözaltı nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Doroudi'nin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin vize ve yeşil kart sahibi üniversite öğrencilerine yönelik tutuklama ve sınır dışı etme uygulamalarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gözaltına alınması, üniversite öğrencileri arasında endişeye yol açtı.

ICE görevlileri tarafından gözaltına alınan bir başka öğrenci olan Rümeysa Öztürk de 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından elleri kelepçelenerek götürülmüştü.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada da bu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

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