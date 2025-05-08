ABD'de bir lisenin önündeki bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir lisenin önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 1 öğrenci öldü, 2 öğrenci yaralandı.
Ankara
Polis sözcüsü Natalie Garcia, yaptığı açıklamada, eyaletteki Santa Ana Lisesi önünde okul çıkış saatinde bıçaklı saldırı yaşandığını belirtti.
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Garcia, saldırıda 1 öğrencinin öldüğünü, 2 öğrencinin yaralandığını kaydetti.
Kolluk kuvvetlerinin, olayla ilgili 2 şüpheliyi aradığı bildirildi.
Yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı bulunduğu lisede, dersler ve atletizm programları iptal edildi.
300 bin nüfuslu Santa Ana kenti, eyaletteki Los Angeles kentinin yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.