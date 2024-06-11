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Dünya

ABD'de Baltimore Limanı'nın ana kanalı köprü faciasının ardından yeniden trafiğe açıldı

ABD'nin Maryland eyaletinde yük gemisinin çarpması sonucu yıkılan Francis Scott Key Köprüsü'nün bulunduğu Baltimore Limanı'nın ana kanalı, 75 gün sonra yeniden deniz trafiğine açıldı.

Nuri Aydın  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
ABD'de Baltimore Limanı'nın ana kanalı köprü faciasının ardından yeniden trafiğe açıldı

İstanbul

Yetkililer, çöken Francis Scott Key Köprüsü'nün enkazının temizlenmesinin ardından kanalın tamamen trafiğe açıldığını duyurdu.

Enkaz temizliğine 56 federal, eyalet ve yerel seviyede ekibin katıldığına işaret eden yetkililer, toplamda yaklaşık 50 bin tonluk çeliğin ve betonun kaldırıldığını kaydetti.

Yetkililer, böylelikle, 213 metre genişliğe sahip kanalda çift yönlü deniz trafiğinin 75 günlük aranın ardından yeniden başladığını açıkladı.

Ayrıca yetkililer, Francis Scott Key Köprüsü'nün inşasının ise 2028 itibarıyla bitmesinin beklendiği bilgisini paylaştı.

ABD’nin en yoğun 9’uncu limanı olan ve ülkenin doğusuna otomobil ve LNG dağıtımının yapıldığı Baltimore Limanı’nın girişinde bulunan söz konusu köprünün çökmesi küresel tedarik zincirini sekteye uğatmıştı.

Olay

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük kısmı çarpma sonucu çökmüş, üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmış, hayatını kaybeden 6 işçinin cesetleri nehirde bulunmuştu.

Yaşamını yitiren son işçinin cesedine 26 Mart'ta nehirde ulaşılmasının ardından Francis Scott Key Köprüsü, kontrollü patlatmayla tamamen yıkılmıştı.

Maryland eyalet yetkilileri, yıkılan köprünün yeniden inşasının 4 yıl süreceğini ve 1,9 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

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