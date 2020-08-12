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Dünya, Koronavirüs

ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

ABD'nin Georgia eyaletindeki bir okul bölgesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşmış olma ihtimaline karşın 800 çocuğun karantinaya alındığı bildirildi.

Mücahit Oktay   | 12.08.2020
ABD'de aynı okul bölgesindeki 800 çocuk Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Georgia'nın Cherokee İlçe Okul Bölgesi tarafından güncellenen verilere göre, 800 öğrenci ve 42 okul görevlisi Kovid-19 tehlikesine karşı karantina altında tutuluyor.

Geçen hafta itibarıyla okul içinde eğitime başlanan bölgede, 42 binden fazla öğrencinin bulunduğu kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının ani artış göstermesi sonucu eyaletin diğer okul bölgelerinde yüz yüze eğitimin iptal edildiği belirtildi.

ABD'de okullarda yüz yüze eğitime dönülmesi tartışmaları

ABD'nin güney ve batı eyaletlerinde Kovid-19 vakalarında artış devam ederken, marttan beri kapalı olan okulların yaz sonu açılıp açılmayacağı da ülke gündeminde tartışılıyor. Beyaz Saray okulların açılması için eyalet yönetimlerine baskı yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, çocuklardaki vaka ve ölümlerin azlığı nedeniyle okulların açılıp ailelerin de işlerine dönmesi gerektiğini savunurken, Demokratlar bu durumun birçok kişinin hayatını riske atabileceğini belirtiyor.

Florida'da Kovid-19 ölümlerinde yeni rekor

Öte yandan, Florida eyaletinde Kovid-19 ölümlerinde yeni bir rekora ulaşıldığı açıklandı.

Florida Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, bugün Kovid-19'dan 276 kişinin hayatını kaybettiği, 5 bin 800 kişinin ise test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Şu ana kadar toplam 8 bin 685 kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği eyalette, koronavirüs kaynaklı en yüksek ölüm vakaları 31 Temmuz'da 257 kişi olarak kayıtlara geçmişti.

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