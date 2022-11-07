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Dünya

ABD'de ara seçimlerde rekor sayıda siyahi Cumhuriyetçi kanattan aday oldu

ABD'de yarın düzenlenecek ara seçimlerde, rekor sayıda siyahi, Cumhuriyetçi kanattan aday olurken, bir Müslüman aday Senato için, iki Müslüman aday da Temsilciler Meclisi için yarışıyor.

Dildar Baykan Atalay   | 07.11.2022
ABD'de ara seçimlerde rekor sayıda siyahi Cumhuriyetçi kanattan aday oldu

Washington

ABD, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 sandalyeli Senatodaki 35 koltuk için yarın sandık başına gidecek.

Ulusal Cumhuriyetçi Komite, ara seçimlerde bugüne kadar siyahi aday sayısında rekor kırıldığını ve seçimlerde farklı koltuklar için 28 aday olduğunu duyurdu.

Ülkedeki seçimlerde, Mehmet Öz Senato için yarışan tek Müslüman aday olarak öne çıkıyor. Öz seçilirse ABD Senatosuna giren ilk Müslüman ve Türk kökenli isim olacak.

Ayrıca ABD Temsilciler Meclisinin ilk Müslüman kadın üyeleri Rashida Tlaib ve Ilhan Omar da koltuklarını korumak için yarışacak.



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