ABD'de Alex Pretti'nin ölümüne yol açan iki ICE ajanının kimlikleri tespit edildi
ABD'nin Minnesota eyaletinde Alex Pretti'nin ölümüne neden olan iki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisinin kimlikleri tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu.
Ankara
"ProPublica" adlı bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonu, Alex Pretti'nin ölümüne yol açan iki ICE görevlisinin kimliklerini belirledi.
- ABD'de Minnesota Valisi Walz'den Trump'a bölgedeki 3 bin federal görevliyi geri çekmesi çağrısı
- ABD'de Minnesota Valisi Walz'dan, ICE'nin bir kişiyi daha vurduğu olayla ilgili Trump yönetimine tepki
- ABD'de ICE polisleri, göçmen operasyonlarını izleyen ABD vatandaşını silahla vurdu
- ABD'nin Minnesota eyaletinde binlerce kişi göçmenlik uygulamalarına karşı protesto düzenledi
- ABD'nin Minneapolis kentinde ICE ekiplerinin, 5 yaşındaki çocuğu babasıyla gözaltına aldığı iddia edildi
- Trump, sert müdahaleleriyle gündeme gelen ICE polislerinin zaman zaman hata yapabileceğini savundu
- ABD İç Güvenlik Bakanı, Minneapolis'te 10 binden fazla düzensiz göçmenin gözaltına alındığını açıkladı
Kayıtlara göre bu görevlilerin sınır devriye ajanı Jesus Ochoa ile gümrük ve sınır koruma memuru Raymundo Gutierrez olduğu tespit edildi.
43 yaşındaki Ochoa ile 35 yaşındaki Gutierrez'in Aralık 2025'te başlatılan ve kent genelinde yürütülen "Operation Metro Surge" adlı göçmenlik denetim operasyonu kapsamında görevlendirildikleri belirtildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ochoa'nın 2018'de, Gutierrez’in 2014'te göreve başladığı, ikisinin de yüksek riskli operasyonlar yürüten birimde görev yaptığı kaydedildi.
Minnesota'daki olaylar
Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki "Amerikalı Renee Nicole Macklin Good" adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.
İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.
Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.
Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın "Alex Jeffrey Pretti" adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.