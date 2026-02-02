Dolar
Dünya

ABD'de Alex Pretti'nin ölümüne yol açan iki ICE ajanının kimlikleri tespit edildi

ABD'nin Minnesota eyaletinde Alex Pretti'nin ölümüne neden olan iki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlisinin kimlikleri tespit edilerek kamuoyuna duyuruldu.

Ecem Şahinli Ögüç  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
ABD'de Alex Pretti'nin ölümüne yol açan iki ICE ajanının kimlikleri tespit edildi

Ankara

"ProPublica" adlı bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonu, Alex Pretti'nin ölümüne yol açan iki ICE görevlisinin kimliklerini belirledi.

Kayıtlara göre bu görevlilerin sınır devriye ajanı Jesus Ochoa ile gümrük ve sınır koruma memuru Raymundo Gutierrez olduğu tespit edildi.

43 yaşındaki Ochoa ile 35 yaşındaki Gutierrez'in Aralık 2025'te başlatılan ve kent genelinde yürütülen "Operation Metro Surge" adlı göçmenlik denetim operasyonu kapsamında görevlendirildikleri belirtildi.

Ochoa'nın 2018'de, Gutierrez’in 2014'te göreve başladığı, ikisinin de yüksek riskli operasyonlar yürüten birimde görev yaptığı kaydedildi.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki "Amerikalı Renee Nicole Macklin Good" adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın "Alex Jeffrey Pretti" adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında silah bulundurduğunu açıklamıştı.

