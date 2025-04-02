ABD'de aile planlama kuruluşlarına ödenen 27,5 milyon dolarlık fon askıya alındı
ABD'de aile planlama kuruluşlarının 27,5 milyon dolar değerindeki fonlarının geçici olarak durdurulduğu bildirildi.
Ankara
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı (HHS), doğum kontrolü, kanser taraması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma gibi alanlarda kamuya hizmet veren bazı kurumlara aldıkları fonlar hakkında bilgi notları gönderdi.
Gönderilen notlarda, 7 farklı eyalette bulunan bu kurumlara sağlanan 27,5 milyon dolar değerindeki fonların askıya alındığı kaydedildi.
Ulusal Aile Planlama ve Üreme Sağlığı Birliği (NFPRHA), bilgilendirme yapılan 16 kuruluşa fonlarının askıya alındığı bilgisinin iletildiğini belirtti.
Aile Planlaması Federasyonu (PPFA) ise bünyesindeki en az 11 bölge kurumun federal fonlarının geçici olarak durdurulduğunu kaydetti.
Aile planlama kuruluşlarının hangi yasaları veya başkanlık kararnamesini ihlal ettiği hakkında detay paylaşmayan HHS, harcamalarda yapılacak değişiklikler konusunda da nihai karar verilmediğini bildirdi.
Aile Planlaması Eylem Fonu (PPAF) Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Alexis McGill Johnson, fonların askıya alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ülke genelinde insanlar zorluk çekecek, kanserler tespit edilemeyecek, doğum kontrolüne erişim ciddi şekilde kısıtlanacak ve halk arasında cinsel yolla bulaşan hastalık krizi daha kötü hale gelecek."
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ülkedeki birçok federal kurumdaki çalışan sayısını ve federal fonları azaltmaya çalışıyor.
Trump yönetiminin dün HSS'ye bağlı kurumlarda üst düzey yöneticileri idari izne çıkarma ve yaklaşık 10 bin çalışanın da işine son verme işlemleri için bildirimleri e-posta yoluyla yapmaya başladığı belirtilmişti.
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