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Dünya

ABD'de 20 başsavcı, federal çalışanları işten çıkaran Trump yönetimine dava açtı

ABD'de 19 eyalet başsavcısı ve Washington D.C. Başsavcısı Brian Schwalb, deneme sürecindeki federal çalışanları toplu işten çıkarması nedeniyle Başkan Donald Trump yönetimine dava açtı.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD'de 20 başsavcı, federal çalışanları işten çıkaran Trump yönetimine dava açtı

İstanbul

The Hill gazetesinin haberine göre, 20 başsavcı, Trump yönetiminin federal çalışanları işten çıkarmasının "yasalara aykırı" olduğunu açıkladı.

Aralarında New York, California, Michigan ve Wisconsin gibi eyaletlerin bulunduğu 19 eyaletin başsavcısı ve Washington D.C. Başsavcısı Schwalb, Trump yönetiminin deneme sürecinde işten çıkardığı federal çalışanların görevlerine geri dönmesi gerektiğini kaydetti.

Trump yönetimine dava açan başsavcılar, kişilere 60 gün önceden bildirimde bulunma zorunluluğu gibi federal yasalarla düzenlenen işten çıkarma prosedürlerine Trump yönetiminin uymadığını iddia etti.

Davaya bakmak üzere ABD Maryland Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı James Bredar atandı.

ABD Personel Yönetim Ofisi (OPM) 14 Şubat'ta deneme sürecindeki federal hükümet çalışanlarının işten çıkarılması talimatı vermiş, ardından bir yıldan daha kısa süredir bu kurumlarda çalışanların işten çıkarılmasına başlanmıştı.

ABD'de San Francisco Federal Bölge Yargıcı William Alsup, 28 Şubat'ta OPM'nin bu talimatına karşı açılan davada kararını açıklamış, OPM'nin deneme sürecindeki çalışanların işten çıkarılmasını talep etme yetkisinin olmadığını belirtmişti.

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