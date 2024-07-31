Dolar
33.11
Euro
35.84
Altın
2,408.57
ETH/USDT
3,276.40
BTC/USDT
66,154.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de 1819-1969 döneminde yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü belirlendi

ABD'de, 1819-1969 yılları arasında hükümetin desteklediği yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü tespit edildi.

Lejla Biogradlija  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
ABD'de 1819-1969 döneminde yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü belirlendi

Ankara

İçişleri Bakanı Deb Haaland tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 1969'da sonlanan ve 150 yıllık bir süreci kapsayan dönemde, ABD'de yerli çocukların "zorla" asimile edilmesi için kurulan 400'den fazla yatılı okulun 65'inde işaretli veya işaretsiz çocuk mezarları bulundu.

Soruşturma sonucunda ABD'deki yatılı okullarda en az 973 yerli çocuğun öldüğü belirlendi.

Yetkililer, çocukların neden öldüğüne dair belirgin bulguların bulunmadığını ifade ederken, ölümlerin hastalık, kaza ve cinsel istismar sonucu yaşanmış olabileceğinin kuvvetli ihtimal olduğunu vurguladı.

Yerli kökene sahip Bakan Haaland yaptığı açıklamada, o dönemde yerli çocukların kimliklerini, dillerini, kültür ve bağlarını unutmaya zorlandığını söyledi.

"Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız"

Söz konusu yatılı okullardan birine 11 yaşındayken gönderilen Donovan Archambault, Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada, bugün 85 yaşında olduğunu belirterek, "(Yatılı okul yıllarında) Saçımı zorla kestiler. Ana dilimi konuşmama izin vermediler. Bizden özür dilenmeli. Bizler unutulmuş bir tarihin parçasıyız. Eğitim sürecimiz hakkında daha çok konuşulmalı." dedi.

Yetkililer, yatılı okul travmaları olan bireylerin iyileşme süreçlerine katkıda bulunulması gerektiğini belirtti.

Ulusal Yerli Amerikan Yatılı Okulları Rehabilite Koalisyonu verilerine göre, 1926'da yerli nüfusun yüzde 80'inden fazlasına denk gelen 60 bin çocuk, federal hükümet veya dini organizasyonlar tarafından yönetilen yatılı okullara gönderildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'nin tatile girmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü

Benzer haberler

ABD'de 1819-1969 döneminde yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü belirlendi

ABD'de 1819-1969 döneminde yatılı okullarda en az 973 Amerika yerlisi çocuğun öldüğü belirlendi

Beyaz Saray: (Orta Doğu'da) Topyekün bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyoruz

ABD'de Müslümanlar, Biden'dan "İsrail'in soykırımını desteklemeyi bırakmasını" istedi

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi

KKTC, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne savaş gemileri göndermesine tepki gösterdi
WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak

WSJ: ABD, Ukrayna'ya gönderilecek F-16'ları gelişmiş silah sistemleriyle donatacak
Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adayı listesi şekilleniyor

Kamala Harris'in başkan yardımcılığı adayı listesi şekilleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet