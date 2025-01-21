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Dünya

ABD'de 18 eyalet, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararına dava açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yemin töreninin yapıldığı gün imzaladığı, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesine karşı 18 Demokrat eyalet savcısı dava açtı.

Hakan Çopur  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
ABD'de 18 eyalet, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararına dava açtı

Washington

California, New York ve New Jersey'in de aralarında bulunduğu 18 eyaletin savcısı, Trump'ın kararnamesinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle San Francisco ve Washington DC Federal mahkemelerine başvurdu.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Trump, "yerleşik ve uzun süredir devam eden bir anayasal ilkeyi" ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanarak, "Başkanın anayasal bir değişikliği veya usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir yasayı yeniden yazma veya geçersiz kılma yetkisi yoktur." ifadesine yer verildi.

ABD'de her yıl yaklaşık 150 bin çocuğun vatandaş olmayan iki ebeveynden doğduğuna işaret edilen dilekçede, bu yürütme emriyle, bu çocukların vatandaşlıkla sağlanan temel hizmetler ve federal fonlardan mahrum bırakılacağı belirtildi.

New Jersey Başsavcısı Matthew Platkin, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın, doğumla vatandaşlık hakkını tek taraflı sona erdirme girişiminin Anayasa'nın açık ihlali olduğunu kaydederek, "Bu ülkedeki başkanların geniş yetkileri var ancak kral değiller." diye konuştu.

Platkin, "Ülkemiz 150 yıldan uzun süredir aynı temel kuralı takip ediyor, bu ülkede doğan bebekler Amerikan vatandaşıdır. Bu kararname sadece yasaya bir saldırı değil, bu ulusun özüne de bir saldırıdır." dedi.

Dün yemin ederek göreve başlayan Trump'ın aynı gece Oval Ofis'te imzaladığı, ABD'de doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesi, ilk olarak Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından bugün mahkemeye taşınmıştı.

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