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Dünya

ABD'de 13 eyalette etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin orta kesimlerinden doğu yakasına kadar etkili olan kar yağışı ve şiddetli soğuklar 13 eyalette etkisini sürdürürken, olumsuz hava şartları nedeniyle meydana gelen kazalarda en az 3 kişi hayatını kaybetti.

Islam Doğru  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
ABD'de 13 eyalette etkili olan şiddetli kar yağışı ve soğuklar nedeniyle en az 3 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Celal Güneş - AA

New York

Hafta sonu Missouri ve Kansas eyaletlerinden başlayan ve bugün Maryland, Delaware, Washington D.C. bölgesi dahil 13 eyaleti etkisi altına alan şiddetli soğuklar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar fırtınasından kaynaklı kazalar nedeniyle Kansas ve Missorui’de en az 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 31 kişinin yaralandığı belirtilirken, hafta sonu acil durum ilan eden Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerine bugün West Virginia ve New Jersey de katıldı.

Ülkenin başkenti Washington D.C’nin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 40 santimetreye yaklaşırken, devlet okulları ve federal ofisler aşırı kar yağışı nedeniyle tatil edildi.

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, en büyük önceliğin, şehrin mümkün olan en kısa sürede kardan temizlenerek tekrar açılması olduğunu söyledi.

Bowser, vatandaşlara, gerekmedikçe evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Beyaz Saray sözcüsü Jeremy Edwards da, Başkan Joe Biden ve ekibinin, ABD'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kış şartlarını, eyalet ve yerel düzeyde temaslarla yakından takip ettiğini belirtildi.

​​​​​​​1400 uçak seferi iptal edildi

Ülkedeki uçuşları takip eden FlightAware sitesine göre, bu sabah yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 1400 uçuş iptal edildi, en az 750 uçuş ertelendi.

PowerOutage sitesi de şiddetli fırtınadan ağaçların devrilerek elektrik hatlarına zarar vermesinden dolayı 350 bine yakın hanede elektrik kesintisi yaşandığını bildirdi.

Birçok eyalette kar ve buzlanma nedeniyle büyük otoyollar kapatılırken, hafta sonundan bu yana Virginia, Indiana, Kansas ve Kentucky'de yüzlerce araba kazası meydana geldiği ve yüzlerce kişinin yolda mahsur kaldığı aktarıldı.

Hava sıcaklığı doğu yakasının üçte ikisinde eksi 7 ila 14 santigrat dereceyi görmesi beklenirken, ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) bugünden sonra kar yağışının azalacağı ancak kutup soğuklarının bir süre daha etkisini sürdüreceği tahmininde bulundu.

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