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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, "Yabancı Düşmanlar Yasası" kapsamında sınır dışı etmeyi planladığı Venezuelalı göçmenlerin gönderilmesini geçici olarak durdurdu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 19.04.2025 - Güncelleme : 19.04.2025
ABD Yüksek Mahkemesi, Venezuelalı göçmenlerin sınır dışı edilmesini geçici olarak durdurdu

İstanbul

Washington Post (WP) gazetesinin haberine göre, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), Trump yönetiminin en az 30 Venezuelalı göçmeni sınır dışı etme girişimini durdurması için Yüksek Mahkeme'ye başvurdu.

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Mahkemenin kararında, 9 yargıçtan 2'sinin Trump yönetiminin "Yabancı Düşmanlar Yasası" kapsamında sınır dışı etmeyi planladığı Venezuelalı göçmenlerin gönderilmesini geçici olarak durdurma talebine karşı çıktığı ve talebin onaylandığı belirtildi.

Kararda, "Hükümet, bu Mahkemenin yeni bir emrine kadar, gözaltındaki söz konusu grubun hiçbir üyesini ABD'den çıkarmamaya yönlendirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ACLU'nun açılan davadaki başavukatı Lee Gelernt, yaptığı açıklamada, kararı memnuniyetle karşıladı.

Trump yönetimi, çete üyelerini El Salvador'daki hapishanelere göndermişti

ABD yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak sayılan El Salvador kökenli "MS-13" ve Venezuela kökenli "Tren de Aragua" çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti.

ABD Başkanı Trump, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında "yabancı terör örgütü" ile bağlantılı olduğu iddia edilen göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.

Trump yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua çetesi üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan kişileri El Salvador hapishanelerine sevk etmişti.

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