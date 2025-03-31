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Dünya

ABD: Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve ülke için olumlu bir adım olmasını umduklarını belirtti.

Şerife Çetin  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
ABD: Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'de yeni kurulan kabinenin ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması için yeterli olup olmayacağının sorulması üzerine Bruce, Suriye'de geçiş hükümetinin kurulduğu bilgisine sahip olduklarını ifade etti.

Bruce, Suriye halkının "despot" Esed rejimi altında yıllarca baskıya uğradığını belirterek, "Yeni kurulan kabinenin kapsayıcı, temsilci ve Suriye için olumlu bir adım olmasını umuyoruz." dedi.

ABD'nin yaptırımları kaldırması için gelişmeleri takip etmeye devam edeceğini dile getiren Bruce, bunun için "Suriye'deki yetkililerin terörü tamamıyla reddetmesi ve bastırması, yabancı teröristlere resmi görev verilmesini engellemesi, İran ve bağlantılarının Suriye topraklarını suistimal etmelerini engellemesi, Esed rejiminin kimyasal silahlarını yok etmesi, Suriye'de kaybolan ABD vatandaşları ve başkalarının bulunmasına destek olması, Suriye'deki dini ve etnik azınlıklara güvence ve özgürlük vermesi" gerektiğini kaydetti.

Dün Suriye'nin başkenti Şam'daki halk sarayında 61 yıllık Baas rejimi devrildikten sonra Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında kurulan ilk kabine için yemin töreni düzenlenmişti.

Törende, Suriye'de Cumhurbaşkanı Ahmet Şara başkanlığında yeni kabine açıklanmıştı.

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