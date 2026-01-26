Dolar
43.37
Euro
51.57
Altın
5,064.75
ETH/USDT
2,917.10
BTC/USDT
88,079.00
BIST 100
13,177.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını duyurdu.

Mücahit Oktay  | 26.01.2026 - Güncelleme : 26.01.2026
ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı

New York

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisiyle ilgili fotoğraflı paylaşım yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Söz konusu paylaşımda, "USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinde görevli denizciler, 26 Ocak'ta Hint Okyanusu'nda seyir halindeyken rutin bakım çalışmaları yapıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımın devamında, uçak gemisinin, "bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla" Orta Doğu'da konuşlandırılmış durumda olduğu belirtildi.

CENTCOM'un paylaşımı, ABD'nin İran'a yönelik yeni bir saldırı hazırlığı yaptığına dair haberlerin uluslararası medyada yer aldığı dönemde yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Her çocuğumuz kendini olduğu gibi kabul etsin, sevsin diye sosyal medya düzenlemesini hayata geçiriyoruz
DMM, "Sivas'ta Mardin plakalı bir araca yönelik linç girişimi yaşandığı" iddiasının dezenformasyon içerdiğini bildirdi
Adalet Bakanı Tunç: Türkiye dijitalleşmede çok önemli mesafeler aldı
İzmir'de kuvvetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Muğla'da fırtınamsı rüzgar etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı

ABD, USS Abraham Lincoln uçak gemisinin Orta Doğu'ya konuşlandığını açıkladı

ABD: Suriye'deki DEAŞ tutuklularının Irak'a transferi başladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet