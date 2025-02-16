Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,677.60
BTC/USDT
96,972.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'ya verdikleri desteğin "geri ödemeyi" hak ettiğini söyledi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, ülkesinin Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar desteğin karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini belirtti.

Ecem Şahinli Ögüç  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'ya verdikleri desteğin "geri ödemeyi" hak ettiğini söyledi

Ankara

Waltz, "Fox News Sunday" programında değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "yükünü" yıllarca çektiğini ifade eden Waltz, ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı milyarlarca dolar destek karşılığında "geri ödeme" almayı hak ettiğini söyledi.

Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmesini öngören anlaşmayı kabul etmesinin "çok akıllıca" olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tüm dinamikleri yeniden gözden geçirdiğini vurgulayan Waltz, "Trump ile ortak çalışmaktan daha iyi bir garanti" olamayacağını kaydetti.

Zelenskiy öneriyi reddetmişti

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, ABD'nin ısrarlarına rağmen askeri destek karşılığında Ukrayna'nın nadir toprak elementinin yarısını ABD'ye devretmeyi öngören anlaşma taslağını imzalamayı reddettiği belirtilmişti.

Trump, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti.

Ukrayna'daki savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Trump, ABD olarak Ukrayna'ya bundan sonra da destek sağlamaya devam etmeleri durumunda bunun karşılığının olması gerektiğini vurgulamıştı.

Zelenskiy, ülkesindeki maden kaynaklarına "müttefiklerden yatırım çekmeye açık" olduklarını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanlığından sağlık çalışanlarına yönelik açıklamalarda "hassasiyet" çağrısı
DMM "THK'ye atanan kayyumlar 2 bin kişiyi işe aldı" iddialarını yalanladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan The Economist'e tepki
AFAD Başkanı Pehlivan Hatay: Deprem bölgesinde iyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan yapı kalmadı
Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özel'in kendisine yönelik iddialarını yalanladı

Benzer haberler

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'ya verdikleri desteğin "geri ödemeyi" hak ettiğini söyledi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Ukrayna'ya verdikleri desteğin "geri ödemeyi" hak ettiğini söyledi

Ukrayna, Çin'den barış için "kritik rol" oynamasını bekliyor

Trump yönetimi, kovulan nükleer güvenlik çalışanlarını 1 gün sonra yeniden işe almak istedi

Rusya: ABD ile artık savaşı değil barışı konuşacağız

Rusya: ABD ile artık savaşı değil barışı konuşacağız
İsrail ve ABD, "İran'ın nükleer silahını engellemek için" birlikte hareket edecek

İsrail ve ABD, "İran'ın nükleer silahını engellemek için" birlikte hareket edecek
Polonya'dan AB'ye uyarı: Kendi planımızı yapmazsak küresel aktörler geleceğimizi belirleyecek

Polonya'dan AB'ye uyarı: Kendi planımızı yapmazsak küresel aktörler geleceğimizi belirleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet