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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya savaş amaçlarını revize ediyor

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın, Ukrayna'daki savaş hedeflerini revize ettiğini ve askeri varlığını ülkenin doğusunda yoğunlaştırmaya başladığını söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 04.04.2022
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya savaş amaçlarını revize ediyor

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'nin günlük basın toplantısına konuk olarak Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jake Sullivan, Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasına ilişkin, "Rusya'nın, Ukrayna'da savaş suçu işlediği sonucuna zaten varmıştık, Buça'dan elde ettiğimiz bilgiler de bunun için daha fazla kanıt teşkil ediyor. Dünya ile bir olarak bu savaş suçlarının hesabını soracağız." mesajını verdi.

"Ukrayna'da henüz soykırım boyutunda sistematik bir can alma görmedik"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Buça'daki olayların "soykırım" olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğinin sorulması üzerine ise "Gaddarlıklar ve savaş suçları gördük ancak Ukrayna'da henüz soykırım boyutunda sistematik bir can alma görmedik. Bu konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

ABD'nin müttefikleriyle temas halinde Rusya'ya ekonomik yaptırımları sürdüreceğinin altını çizen Sullivan, Buça'daki olayların ardından bu hafta içinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları duyuracaklarını kaydetti.

Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflerine ulaşamadığını söyleyen Sullivan, "Rusya'nın savaşın başındaki hedefi Kiev'i almak ve (Vladimir) Zelenskiy hükümetini devirmekti. Ancak Ukrayna halkının direnişini ve dünyanın Ukrayna'ya desteğini hesaba katmadılar." görüşünü paylaştı.

"Rusya şu anda Batı'yı bölemeyeceğini fark etti"

Sullivan, "Rusya şu anda Batı'yı bölemeyeceğini fark etti. Şu noktada Rusya'nın savaş hedeflerini revize ettiğini düşünüyoruz. Rusya, askeri kuvvetlerini Ukrayna'nın doğu ve güney kısımlarına çekiyor. Tüm belirtiler, Rusya'nın doğu Ukrayna'daki Ukraynalı askerleri kuşatıp bastırmayı hedeflediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'da hava saldırılarını sürdüreceğine inandığını da belirten Sullivan, "Çatışmanın bir sonraki aşaması çok uzatmalı olabilir. Rusya'nın askerlerini çekmesine kanmamalıyız. Şimdi içimizi rahatlatmanın zamanı değil." ifadesini kullandı.

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