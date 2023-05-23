Dolar
19.86
Euro
21.39
Altın
1,975.29
ETH/USDT
1,842.10
BTC/USDT
27,152.00
BIST 100
4,470.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Ay'ın navigasyon haritası çıkarılıyor

ABD Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı Direktörü Tümamiral Frank Whitworth, Ay için Dünya üzerindekine benzer bir navigasyon sistemi geliştirmek üzere çalışma yaptıklarını açıkladı.

Kasım İleri  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Ay'ın navigasyon haritası çıkarılıyor

Washington

St. Louis’te düzenlenen GEOINT Konferansı'nda konuşan Whitworth, "Bugün, NASA, ABD Jeoloji Araştırma Kurumu, ABD Uzay Kuvvetleri ve Uzay Komutanlığı ile çalışarak Ay yüzeyinde gelecekteki ziyaretçilere, Dünya'daki GPS kadar doğru ve güvenli şekilde rehberlik edecek bir Ay jeodezi sistemi geliştiriyoruz." dedi.

“Ay Referans Çerçevesi” olarak adlandırılan sistemin, GPS gibi navigasyon yeteneklerini destekleyen, kesin ve doğru enlem, boylam ve zaman verileri sağlayan Dünya Jeodezi Sistemi'nin benzer bir işlevini yerine getireceğini aktaran Whitworth, şimdilik Ay tabanlı bir sistem üzerinde çalıştıklarını ancak ileride diğer gezegenler için benzer navigasyon sistemleri geliştirmek üzere çalışmaların da yapılacağını söyledi.

Whirwoth, bu çalışmanın, ABD ve diğer ülkelerin yanı sıra ticari şirketlerin Ay'da seyahatler planlaması ve gelecekte orada bir ekonominin tesis edilmesi hayalinin parçası olduğunu ifade etti.

Proje, Pentagon tarafından yönetiliyor

Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı Kaynak ve Operasyon Yönetimi Direktörü James Griffith, ABD medyasına konuyla ilgili verdiği brifingde, söz konusu projenin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yönetildiğini vurguladı.

Griffith, bu çalışmada asıl zorluğun Ay’da verilerin nasıl toplanacağı olduğuna işaret ederek, "Ay, Dünya'dan çok farklı bir şekilde işliyor. Hangi tür verilere ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz ancak o tür bir ortamda nasıl toplandığını bilmiyoruz. Çünkü araçlarımız buna göre yapılandırılmamış. Bu nedenle gerçek bir referans çerçevesi geliştirmek için çok fazla keşif çalışması yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteciler 14 Mayıs seçimini AA'ya değerlendirdi
Türkiye'nin otomobili Togg'un tanıtımı Pazar'da yapıldı
Hablemitoğlu suikastı davası sanıklarının tahliyelerine itiraz reddedildi
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor

Benzer haberler

BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir

BM: Sudan'da çatışma sonlanmazsa bölgesel etkileri olabilir

Almanya'daki Müslümanlar, terör örgütü PKK'nın camiye yönelik saldırısının aydınlatılmasını istiyor

Ay'ın navigasyon haritası çıkarılıyor

AB ülkeleri son bir ayda Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve 1300 füze sağladı

AB ülkeleri son bir ayda Ukrayna'ya 220 bin top mermisi ve 1300 füze sağladı
İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'a karşı harekete geçmeye yol açabilecek olumsuz gelişmeler var

İsrail Genelkurmay Başkanı: İran'a karşı harekete geçmeye yol açabilecek olumsuz gelişmeler var
BM Genel Sekreteri Guterres: Taraflar, Tahıl Girişimi'ndeki sorunları gidermek için görüşmeye devam edecek

BM Genel Sekreteri Guterres: Taraflar, Tahıl Girişimi'ndeki sorunları gidermek için görüşmeye devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet