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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubu yenilgiye uğratıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkesinin Belgorod bölgesine giren Ukrayna sabotaj grubunun yenilgiye uğratıldığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod'a giren Ukrayna sabotaj grubu yenilgiye uğratıldı Fotoğraf: Vincenzo Circosta/AA

Moskova

Bakanlık Sözcüsü Konaşenkov, başkent Moskova'da, Ukrayna sabotaj grubunun Rusya'nın Belgorod bölgesine girmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Donetsk bölgesindeki Bahmut (Artyomovsk) kentinin Rus ordusunca ele geçirildiğine dikkati çeken Konaşenkov, "Kiev rejimi, Artyomovsk şehrinde yenilgiye uğradıktan sonra sivil halka karşı terör eylemleri uygulamaya başladı." dedi.

Ukrayna'ya ait "milliyetçi oluşum" birliklerinin, Rusya Federasyonu'nun topraklarına girdiğini belirten Konaşenkov, bunlara karşı operasyon düzenlendiğini aktardı.

Konaşenkov, "Terörle mücadele operasyonu esnasında hava ve topçu saldırıları, Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı Devlet Sınırını Koruma birimlerinin eylemleri ile milliyetçi oluşumlar engellendi ve yenilgiye uğratıldı. Milliyetçilerin kalıntıları, Ukrayna topraklarına itildi ve tamamen yok edilene kadar saldırılara devam edildi. 70'ten fazla Ukraynalı terörist, 4 zırhlı araç ile 5 kamyonet imha edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Belgorod Bölgesi Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusuna bağlı sabotaj grubunun, dün Rusya sınırlarına girdiğini ve bunlara karşı operasyon yürütüldüğünü bildirmişti.

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