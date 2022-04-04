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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 17 askeri altyapı unsurunun gün içinde imha edildiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   | 04.04.2022
Rusya: Ukrayna'da gün içinde 17 askeri altyapı unsuru imha edildi

Moskova

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rus ordusu ile Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiğini belirtti.

Rus askeri güçlerinin Ukrayna'daki askeri altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Konaşenkov, "Ukrayna'da gün içinde uçak saldırılarında 17 askeri altyapı unsuru imha edildi." dedi.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 125 uçak, 91 helikopter, 394 insansız hava aracı, 226 hava savunma füze sistemi, 1948 tank ve zırhlı araç, 212 çok namlulu roketatar, 838 obüs ve havan topu ve 1842 özel askeri araç vuruldu." ifadelerini kullandı.

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