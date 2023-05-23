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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Ukrayna pilotlarına verilecek F-16 savaş uçağı eğitiminin uzun vadeli bir taahhüt olduğunu belirterek, "Beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok." dedi.

Kasım İleri  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
ABD: Ukrayna ordusuna F-16 eğitimi olası karşı saldırı için değil uzun vadeli bir taahhüt

Washington

Ryder, günlük basın toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna pilotlarına F-16 eğitimi verilmesini onaylamasının perde arkasını anlattı.

Nisanda yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından birçok ülkenin, Savunma Bakanı Lloyd Austin'e Ukrayna pilotlarına F-16 uçağı eğitim izni için talepte bulunduğunu dile getiren Ryder, "O da konuyu dikkate aldı ve Ukrayna'nın orta ve uzun vadeli savunma ihtiyaçları bakımından bu talebi nasıl destekleyeceğimizi görüşmek üzere Ulusal Güvenlik Konseyi politika sürecine soktu." diye konuştu.

Ulusal Güvenlik Konseyinde bu talebe oy birliğiyle destek verildiğini ifade eden Ryder, G-7 zirvesinden önce Austin'in bu konuyu Biden'a ilettiğini söyledi.

Ryder, eğitim sürecinin detayları üzerine çalıştıklarını ve bunun gelecek haftalarda veya aylarda başlayabileceğini belirtti.

ABD'li general, eğitimlerin tamamlanması ve uçakların Ukrayna'ya verilmesi konusunda herhangi takvim olup olmadığı sorusuna, "Ukrayna'ya F-16 eğitimi ve uçakların verilmesi uzun vadeli bir taahhüttür, beklenen karşı saldırıyla ilgisi yok." yanıtını verdi.

"Bahmut'un düşmesi Rusya için stratejik bir kazanım değil"

Ukrayna'nın doğu sınırındaki Bahmut kasabasında devam eden çatışmalar üzerine de yorum yapan Ryder, bölgedeki durumun halen oldukça dinamik olduğunu ifade etti.

Ryder, "Rusya orayı ele geçirse bile bunun stratejik bir kazanım olmadığını ve Rus kuvvetlerinin kabiliyet bakımından ağır bir bedel ödediğini değerlendiriyoruz." dedi.

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