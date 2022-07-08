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Dünya

ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlayacak

ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Ukrayna'ya aralarında Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ve gelişmiş top mühimmatının bulunduğu 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım yapacaklarını açıkladı.

Kasım İleri   | 08.07.2022
ABD, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi sağlayacak

Washington DC

Pentagon'dan üst düzey bir yetkili Biden yönetiminin Ukrayna’ya yapacağı yeni 400 milyon dolarlık askeri yardım paketine ilişkin detayları paylaştı.

Yetkili, bu pakette 4 HIMARS, bu sistemler için ek mühimmat, 3 ekipman kurtarma aracı, 1000 adet 155 milimetre top mermisi olduğunu söyledi.

Pakette yedek parça ve topçu atışlarına karşı savunma sistemlerinin de yer aldığını anlatan yetkili, verilecek 155 milimetre top mermilerinin öncekilere göre daha gelişmiş bir seri ve daha hassas güdüme sahip olduğunu belirtti.

HIMARS'ın sahada çok etkili olduğunu ifade eden yetkili, bu yeni verilecek 4 adetle birlikte Ukrayna’nın elindeki HIMARS sayısının 12'ye ulaşacağını aktardı.

Yetkili, Rusya’nın, Ukrayna'ya verilen HIMARS’ları vurduğuna ilişkin iddiasını da yalanladı ve Ukrayna ordusunun halen daha önce verilen 8 sistemi kullanmaya devam ettiğini ileri sürdü.

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