Dolar
17.88
Euro
18.14
Altın
1,718.18
ETH/USDT
1,416.60
BTC/USDT
21,117.00
BIST 100
2,537.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD: Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucu

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Rusya ile Ukrayna arasında önemli bir arabulucu olduğunu belirterek, Rusya-Ukrayna savaşını durdurmak için Ukrayna ile koordinasyon içinde gösterilen tüm çabaları desteklediğini söyledi.

Kasım İleri   | 27.07.2022
ABD: Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucu

Washington

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan Price, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Soçi ziyaretine yönelik soruları Türk makamlarına havale etti.

Price, diğer taraftan Türkiye’nin, Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"​​​​​​​nde önemi bir aracı olduğunu dile getirdi.

Sözcü, "Geniş çerçevede Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucudur. Sıklıkla ifade ettik, başta Ukrayna olmak üzere ABD ve ortaklarıyla koordine edildiği sürece Rusya’nın saldırısını durdurmak için gösterilen tüm çabaları destekliyoruz." diye konuştu.

ABD, Borell’in teklifini inceliyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in İran ve ABD’ye "İran Nükleer Anlaşması"nda atmaları gereken adımları içeren bir teklif verdiklerine yönelik açıklamasına dair soruya Price, “Yüksek Temsilci’nin bize, İran’a ve OKEP (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) katılımcılarına verdiği karşılıklı olarak dönüş için atılması gerekenler konusunda teklifini inceliyoruz. Bu konudaki görüşümüzü Avrupa Birliği'ne bildireceğiz.” yanıtını verdi.

Price, masada hazır bir anlaşma olduğunu ve İran’ın bu anlaşmaya bir an önce dönmesi gerektiğini savundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM: Karadeniz'den geçen tahıl gemilerinin denetimi Türk yetkililer tarafından yapılacak
ABD'den Müşterek Koordinasyon Merkezinin kurulmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Şırnak'ta toz taşınımı etkili oldu
Başsavcılıktan "Demir Yumruk" soruşturmasına ilişkin açıklama
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

ABD: Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucu

ABD: Türkiye, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı bağlamında önemli bir arabulucu

ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı

Başsavcılıktan "Demir Yumruk" soruşturmasına ilişkin açıklama

ABD stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacak

ABD stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacak
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Savunma Bakanı: Rusya S-300 füzeleri, 2 ay önce Suriye'de İsrail savaş uçaklarını hedef aldı

İsrail Savunma Bakanı: Rusya S-300 füzeleri, 2 ay önce Suriye'de İsrail savaş uçaklarını hedef aldı