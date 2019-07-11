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Dünya

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez'e, sosyal medya platformu Twitter'daki takipçilerini engellemesi sebebiyle dava açıldı.

Emre Karaca   | 11.07.2019
ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesine Twitter'da engelleme davası

Ankara

ABD Temsilciler Meclisinin en genç kadın üyesi Alexandria Ocasio Cortez'e, Twitter'da takipçilerini engellediği gerekçesiyle dava açıldı. 

BBC'nin haberine göre, eski New York eyalet meclisi üyeleri Dov Hikind ve Joseph Saladino tarafından açılan davada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da kullanıcılarını engellememesi yönündeki mahkeme kararı örnek gösterildi ve aynısının Ocasio Cortez'e de uygulanması gerektiği savunuldu.

Davacılar, yasaların tüm politikacılara eşit uygulanması gerektiğini kaydetti.

Saladino, Twitter'da "Trump'ın insanları engellemesine izin verilmiyor, standartlar herkese eşit mi uygulanacak?" paylaşımını yaptı.

Hikind, Cortez'in Twitter'da "Yahudi değerlerinin sadık savunucusu" olması nedeniyle kendisini engellediğini iddia ederken, "kamuya açık bir foruma" katılımının önüne geçildiğini belirtti.

Hikind'in Cortez'i, ABD hükümetinin Meksika sınırındaki faaliyetlerini "toplama kampına" benzetmesinin ardından eleştirdiği kaydedildi.

Konu hakkında henüz yorum yapmayan Cortez'in 4,7 milyon takipçisi bulunuyor.

Hafta başında ABD federal temyiz mahkemesi, Trump'ın, Twitter'da paylaşımlarını beğenmediği bazı kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna karar vermişti.

ABD Başkanının Twitter'da kendisine yönelik eleştirilerde bulunan kullanıcıları engellemesi anayasaya aykırı bulunmasına rağmen Trump, söz konusu kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

New York Federal Temyiz Mahkemesi, Trump'ın Twitter'da engellediği 7 kullanıcı tarafından açılan davada, sosyal medyayı kamuyu ilgilendiren açıklamalar yapmak için kullanan bir kamu görevlisinin beğenmediği paylaşımları ve kullanıcıları engellemesinin "ifade özgürlüğü ve anayasa ihlali" olduğuna hükmetmişti.



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