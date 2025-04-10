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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, oy kullanmak için vatandaşlığın kanıtlanmasını zorunlu kılan tasarıyı kabul etti

ABD'de Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın önceliklerinden biri olan, oy kullanmak için vatandaşlığın kanıtlanmasını zorunlu kılan tasarıyı kabul etti.

Hakan Çopur  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
ABD Temsilciler Meclisi, oy kullanmak için vatandaşlığın kanıtlanmasını zorunlu kılan tasarıyı kabul etti Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Washington

ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin oylarıyla kabul edilen tasarı, Amerikalıların oy kullanma sürecinde vatandaşlıklarını kanıtlamasını zorunlu kılıyor.

Söz konusu tasarı, Başkan Trump'ın seçimle ilgili en önemli önceliklerinden biri olarak dikkati çekerken, tasarının yasalaşması halinde artık tüm seçmenler vatandaş olduklarını kanıtlayan belgeleri ibraz ederek oylarını kullanabilecek.

Tasarıya karşı çıkan Demokratlar ise uygun belgelere erişimi olmayan milyonlarca Amerikalının oy kullanma hakkından mahrum bırakılması riskini taşıdığı uyarısında bulundu.

Tasarının yasalaşması için Senato'da da onaylanması ve Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

ABD Başkanı Trump, seçim sürecindeki açıklamalarında vatandaşlığını kanıtlayamayan birçok kişinin seçimlerde oy kullandığını ve bunun seçim sonuçlarını etkilediğini savunuyordu.

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