Dolar
32.53
Euro
34.55
Altın
2,382.86
ETH/USDT
3,108.20
BTC/USDT
64,116.00
BIST 100
9,548.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderdi

ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderirken, Demokratların kontrolündeki Senato'nun Mayorkas'ın yargılamasını en kısa ve hızlı şekilde tamamlaması ve Bakanı aklaması bekleniyor.

Hakan Çopur  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderdi

Washington

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi, şubatta kabul edilen ve Demokrat İç Güvenlik Bakanı Mayorkas'ın, "ülkenin güney sınırında güvenliği sağlamadığı" iddiasıyla görevinden azlini öngören azil maddelerini bugün resmen Senato'ya gönderdi.

İlgili yasaya göre, azil maddelerini alan Senato'nun en kısa zamanda bir mahkeme olarak toplanması ve senatörlerin yemin ederek yargılamayı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Cumhuriyetçiler kapsamlı yargılama oturumu, Demokratlar hızlı bir oylama istiyor

Senato'da 51-49 üstünlüğü bulunan Demokratlar, Mayorkas'ın aleyhinde kabul edilen azil maddelerinin "Cumhuriyetçilerin siyasi intikam çabası" olduğunu dile getirirken, Bakan'ın Senato'daki yargılama işlemlerinin kısa ve hızlı şekilde gerçekleşeceğine ve aklanacağına işaret ediyor.

Cumhuriyetçi senatörler ise Mayorkas'ın güney sınırının güvenliğini ihlal ettiğine yönelik iddiaların ciddi olduğunu ve "ulusal güvenlik meselesi" olan bu konuda kapsamlı bir yargılama oturumunun yapılması gerektiğini savunuyor.

150 yılın ardından ABD'de ilk kez bir kabine üyesi azil istemiyle suçlanırken, Senato'da da ilk kez bu yönde bir yargılama yapılacak ve sonucunda Mayorkas'ın görevden alınıp alınmayacağına ilişkin oylama yapılacak.

Çarşamba günü yargılama oturumu yapılabilir

Amerikan medyasına açıklama yapan bazı Demokrat senatörler, çarşamba günü Senato'nun yemin ederek hızlı şekilde yargılama oturumunu gerçekleştirebileceğini belirtti.

Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'da, Mayorkas aleyhindeki maddelerin Genel Kurul'da okunması ve ilgili diğer prosedürlerin yapılmasının ardından kapsamlı bir yargılama sürecine girilmeden maddelerin oylanıp reddedilmesi bekleniyor.

Senato'da Mayorkas'ın yargılama sonucunda suçlu bulunup görevinden alınabilmesi için en az 3'te 2 çoğunluğun "evet" oyu kullanması gerekiyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, biri 2019'da Ukrayna ile ilişkiler konusunda, diğeri 2021'de Kongre baskını konusunda 2 kez Temsilciler Meclisi'nde azil istemiyle suçlanmış, her iki konuda da Senato'daki yargılamalarda aklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
AYM Başkanvekilliğine Basri Bağcı'nın seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etti
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar başkanlığındaki heyet, Gürcistan'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderdi

ABD Temsilciler Meclisi, İç Güvenlik Bakanı Mayorkas aleyhindeki azil maddelerini Senato'ya gönderdi

Amerika'nın çöküşünü anlatan "İç Savaş" filmi vizyonda rekor açılış yaptı

ABD, olası küresel salgın hastalıkları önlemek için 50 ülkeyle işbirliği yapacak

ABD, Kuzey Kore'nin biyolojik silah üretilen program yürüttüğünü iddia etti

ABD, Kuzey Kore'nin biyolojik silah üretilen program yürüttüğünü iddia etti
ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor

ABD’li yetkililer, İsrail’in İran’ı doğrudan vurmak yerine "vekillerine" odaklanacağına inanıyor
Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti

Bakan Şimşek, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için ABD'ye gitti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet