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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, borç limiti konusunda anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, borç limitine ilişkin ABD Başkanı Joe Biden ile yaptıkları görüşme sonrası, "Hafta sonuna kadar anlaşmaya varmamız mümkün." dedi.

Dilara Zengin Okay, Sevgi Ceren Gökkoyun  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, borç limiti konusunda anlaşmanın mümkün olduğunu belirtti

Washington DC

ABD'de federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşarak nakit sıkıntısı çekmesine çok az bir süre kalırken ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Kongre liderleriyle bir kez daha bir araya geldi.

Basına kapalı yapılan görüşmeye, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell katıldı.

Biden anlaşma konusunda iyimser

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın, bir dizi zor konu üzerinde daha fazla çalışmanın kalmasına karşın, her iki tarafın da iyi niyetle müzakere etmesi ve her iki tarafın da istediği her şeyi elde edemeyeceğini kabul etmesi halinde sorumlu, iki partinin desteğini alan bir bütçe anlaşması konusunda iyimser olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Biden'ın personeline öne çıkan sorunlar hakkında günlük olarak toplanmaya devam etme talimatı verdiği bildirildi.

"Hafta sonuna kadar anlaşmaya varmamız mümkün"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy de görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, borç limiti konusunda kısa sürede yapılacak çok iş olduğuna işaret ederek, toplantının gelecek görüşmeler için zemin hazırladığını söyledi.

Harcamaları kısmanın, borç limitini yükseltmenin ve aynı zamanda ülke ekonomisini büyütmenin bir yolunu bulmaları gerektiğini ifade eden McCarthy, Cumhuriyetçilerin bir çözüm bulmaya çalıştığını dile getirdi. McCarthy, "Hafta sonuna kadar anlaşmaya varmamız mümkün." diye konuştu.

Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell da zamanın azaldığına değinerek, temerrüde düşmeyeceklerini bildiklerini vurguladı.

"Herkes temerrüdün en kötü sonuç olacağı konusunda hemfikirdi"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise görüşmenin "güzel ve verimli" geçtiğini belirterek, "Herkes temerrüdün en kötü sonuç olacağı konusunda hemfikirdi." değerlendirmesini yaptı.

Schumer, iki partinin de desteğini alan bir yasa tasarısı geçirilmesi gerektiği konusunda anlaştıklarını kaydetti.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries de borç limiti konusunda ilerlemenin tek yolunun iki partinin de desteğini almak olduğu konusunda hemfikir olduklarını aktardı.

Jeffries, "Temerrüdün kabul edilebilir bir seçenek olmadığını ve bundan kaçınılması gerektiği konusunda hepimiz hemfikiriz." dedi.

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