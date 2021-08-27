Dolar
8.35
Euro
9.85
Altın
1,818.04
ETH/USDT
3,232.30
BTC/USDT
48,954.00
BIST 100
1,458.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın Afganistan'ın meşru yönetimi olarak tanıyıp tanımama konusunda "sözlere değil eylemlere" bakarak uluslararası ortaklarla birlikte adım atacaklarını söyledi.

Hakan Çopur   | 27.08.2021
ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye sürecini değerlendirdi.

Price, Taliban'la yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını, bir daha saldırı olmaması için tüm güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi.

31 Ağustos'tan sonra ABD'nin Afganistan'da diplomatik bir misyonunun çalışmaya devam edebilmesi noktasında görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Price, bu tarihten sonra da bu ülkede diplomatik olarak varlıklarını sürdürmek istediklerini vurguladı.

Price, Taliban'a güvenip güvenmedikleriyle ilgili bir soruya, "Bu güvenle ilgili bir durum değil, karşılıklı çıkarlarla ilgili bir durum." cevabını verdi.

Taliban'ın tanınması konusuna bugün net bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Price, "Bu sorular bugün yanıt vereceğimiz şeyler değil. Taliban'dan bazıları olumlu, bazıları yapıcı açıklamalar duyduk fakat günün sonunda biz de uluslararası ortaklarımız da sözlere değil eylemlere bakacağız." sözleriyle Taliban'ın ileride diplomatik olarak tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı.

Price ayrıca, 31 Ağustos'tan sonra Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın nasıl işletileceğine ilişkin ABD'nin bir kararının ya da pozisyonunun olup olmadığı konusunda, "Kabil Havalimanının açık ve işler şekilde olması herkesin çıkarınadır ancak bunun kararını biz değil Afganlar verecek." dedi.

Kabil Havalimanı konusundaki desteği için Türkiye'ye teşekkür

Öte yandan Price, Taliban'ın Kabil Havalimanının işletilmesi konusunda Türkiye ile görüştüğüne ilişkin haberlerin sorulması üzerine, haberlerin içeriğine girmeden Türkiye'nin bu süreçte çok olumlu katkılar yaptığını belirtti.

Sözcü, "Türkler havalimanı konusunda bugüne kadar yapıcı bir rol oynadılar. Bu konu Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konulardan biriydi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı konusunda Türklerin oynamış olduğu rolden dolayı minnettarız. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı kamuya açık açıklamaları oldu ancak ben burada tamamlayayım." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İstanbul Kovid-19 aşı haritasında mavi renge döndü
Türkiye'de 18 bin 340 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 244 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz

ABD istihbaratı: Kovid-19'un biyolojik silah olarak geliştirildiğine inanmıyoruz

Pentagon Taliban'ın Kabil Havalimanına girdiği iddialarını yalanladı

ABD, Taliban'ın tanınması konusunda sözlere değil Taliban'ın eylemlerine bakacak

Beyaz Saray: Tahliyelerin devamı için Taliban ile çalışmak bir gereklilik

Beyaz Saray: Tahliyelerin devamı için Taliban ile çalışmak bir gereklilik

MSB: 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren TSK personelimizin tahliyeleri tamamlandı

MSB: 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren TSK personelimizin tahliyeleri tamamlandı
ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor