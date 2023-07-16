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Dünya

ABD: Tahıl anlaşması sonlanırsa, Moskova için diplomatik maliyet çok büyük olur

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesi halinde, Moskova için diplomatik maliyetin çok büyük olacağını söyledi.

Şerife Çetin  | 16.07.2023 - Güncelleme : 16.07.2023
ABD: Tahıl anlaşması sonlanırsa, Moskova için diplomatik maliyet çok büyük olur

New York

Sullivan, CBS News televizyon kanalındaki "Face the Nation" adlı programa konuk oldu.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin yarın gece dolacağına işaret eden Sullivan, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in ne yapacağını öngöremiyorum. Son aylarda farklı sinyaller verdi. Rusya, anlaşmadan çekilebilir ya da sürdürmeye devam edebilir." değerlendirmesini yaptı.

Jake Sullivan, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi halinde dünyanın bunu "Rusya, sırtını küresel güneye, Afrika, Latin Amerika ve Asya'ya geri çevirdi" şeklinde nitelendireceğini kaydederek, "Bunun Rusya için diplomatik maliyetinin çok büyük olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun kararını Putin'in vereceğinin altını çizen Sullivan, "Biz her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız ve Ukraynalılarla yakın çalışıyoruz." dedi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Daha önce birkaç kez uzatılan anlaşmanın süresi 17 Temmuz'da dolacak. Rus yetkililer, anlaşmanın uzatılması için bir olasılık görmediklerini belirtiyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 4 Temmuz'daki açıklamasında, "Eylül 2022'den bu yana ihtiyacı olan ülkelere bağışlanması planlanan 262 bin ton Rus gübresinden sadece iki parti sevkiyatı yapıldı. Gübrenin 20 bin tonu Malavi'ye, 34 bin tonu da Kenya'ya gönderildi. BM, bu konularda sessiz kalmaya devam ediyor. Batı'da ise gıda ve gübre konusunda bile Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilemeyeceği bildiriliyor. Bu koşullarda, süresi 17 Temmuz'da sona erecek anlaşmanın devam ettirilmesi için herhangi bir neden yok." ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise 10 Temmuz'da yaptığı açıklamada, BM'nin tüm çabasına rağmen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ülkesiyle ilgili kısmının uygulanmadığını söylemişti.

Lavrov, anlaşmanın Ukrayna ile ilgili kısmının ticari projeye dönüştüğünü savunarak, Ukrayna limanlarından ihraç edilen toplam tahıl hacminin yüzde 3'ten azının Dünya Gıda Örgütü listesinde yer alan en fakir ve muhtaç ülkelere gittiğini belirtmişti.


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