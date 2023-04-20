Dolar
19.40
Euro
21.28
Altın
2,005.31
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

ABD'nin, çatışmaların yoğunlaştığı Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracağı ancak henüz bir tahliye kararı olmadığı bildirildi.

Tuğçenur Akgün  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak Fotoğraf: Ömer Erdem/AA

New York

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Sudan'daki çatışmaların şiddetlenmesiyle ABD Hartum Büyükelçiliğinin olası tahliyesinde görev yapmak üzere bölgeye asker konuşlandıracağını bildirdiğini hatırlatan Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Kirby, Biden'ın orduya, tahliye ihtimali için yakın bir bölgeye asker konuşlandırılması ve tahliye kararının alınması halinde olası seçeneklerin değerlendirilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Henüz bir tahliye kararı verilmediğinin altını çizen Kirby, odak noktalarının taraflar arasında ateşkesin sağlanması olduğunu vurguladı.

Kirby, ilaç, gıda, su gibi insani yardım malzemelerine ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Hartum'da durum vahim. Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya davete devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Sudan'da taraflara olası bir yaptırımla ilgili Kirby, "Her iki tarafı da bu şiddeti durdurmaya zorlamak için kullanmamız gereken bir dizi araç ve yeteneğe her zaman bakacağız." açıklamasında bulundu.

Kirby, büyükelçilik personelinin güvenliği için hepsini aynı yere yerleştirmeye çalıştıklarını, diğer yandan Sudan'da her iki tarafın da kasıtlı olarak Amerikalıları hedef aldığına dair bir gösterge olmadığını kaydetti.

Bazı Amerikan araçlarının ateş altında kaldığını doğrulayan Kirby, ateş edenlerin araçların ABD konvoyu olduğunu bilip bilmediklerinin net olmadığını söyledi.

Kirby, diplomatik yollarla Sudan'da taraflara ateşkes çağrılarını ilettiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Bir yıl içinde 319 bin, ardından da toplamda 650 bin konutumuzu bitireceğiz
TBMM Başkanı Şentop bazı ülkelerin meclis ve senato başkanları ile telefonda bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müjdeler olsun, Karadeniz doğal gazımız Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz vereceğiz
Şehit polis memuru Musa Keskin Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Benzer haberler

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

ABD, Sudan'daki personelinin tahliyesi için yakın bir bölgeye asker konuşlandıracak

Mısır: Sudan'daki tüm askerlerimizi Hızlı Destek Kuvvetlerinden teslim aldık

ABD’den Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması

Huawei, yeni kaynak planlama sistemiyle, teknolojide dışa bağımlılığa karşı adım atıyor

Huawei, yeni kaynak planlama sistemiyle, teknolojide dışa bağımlılığa karşı adım atıyor
BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da Ramazan Bayramı boyunca ateşkes çağrısı yaptı

BM Genel Sekreteri Guterres, Sudan'da Ramazan Bayramı boyunca ateşkes çağrısı yaptı
Pentagon, ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor

Pentagon, ABD’nin Hartum Büyükelçiliğinin tahliyesine hazırlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet